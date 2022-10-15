Четверо мобілізованих з російського міста Мінусинська поїхали на навчання, але опинились в Україні де їх тут же відмінусовали

Четверо мобілізованих із російського міста Мінусинська та селища Зелений Бір загинули на передовій на території України,про це повідомляє офіційне видання Мінусинська та району «Влада праці». Імена загиблих назвав сайт «Взгляд.Інфо» із посиланням на їхніх родичів.

За даними видання, серед загиблих – 23-річний Олександр Помигалов. Він жив із батьками, після закінчення школи служив у ракетних військах, звідки повернувся 2020 року. Другий загиблий — 27-річний Ігор Пучков, у нього залишилися дружина та двоє синів двох та трьох років, зазначає видання NGS24.RU.

Олександр Парилов та Олександр Помігалов. Фото: Погляд.Інфо

Третім став 40-річний пенсіонер ФСІН Іван Пухов із селища Зелений Бір. У нього також лишився семирічний син. Четвертим загиблим називають 35-річного Олександра Парилова, який служив у спецназі. Він був батьком двох синів.

Ігор Пучков та Іван Пухов. Фото: Погляд.Інфо

Всіх мобілізували 26 вересня та відправили на навчання до Омська. На фронті вони опинилися вже за тиждень, пише видання. Ще за кілька днів вони вже загинули у Херсонській області 5 та 7 жовтня.