Чому видають повістки на вулиці та в громадських місцях та чи можуть “мобілізувати” по телефону

Керівник Дарницького ТЦК каже, що це не суперечить законодавству.

Повістки військовозобов’язаним в Україні можна вручати в будь-якому місці, оскільки це не заборонено законом. Як правило,їх виписують для упорядкування обліку.

Про це розповів “Громадському” керівник Дарницького ТЦК (раніше – військкомату) Києва, полковник Руслан Тригуб.

“Багато людей, які приїхали з інших місцевостей, змінюють місце проживання без повідомлення територіальних центрів. Але якщо людині вручають повістку – це не означає, що вона прийде і її одразу відправлять служити. Це означає, що треба перевірити облікові дані, сімейний стан, місце проживання, роботи, стан здоров’я. Раз на п’ять років військовозобов’язаний мусить прибувати до терцентру і проходити медичну комісію. Але 99% цього не роблять”, – пояснив полковник.

На коментар щодо незаконності видачі повісток випадковим людям на вулиці, як вважають юристи, Тригуб назвав таке пояснення неправильним.

“Повістка може бути виписана в будь-якому місці уповноваженою особою. Якщо особа порушує закон – наприклад, перебуває в Дарницькому районі, хоча приїхала 10 років тому з Дніпропетровської області, тут працює, але не стала на облік, – яким чином її запросити до територіального центру? Поліцейський просить у людини документ, який підтверджує особу, і на підставі цього документу людині виписують повістку та запрошують до терцентру”, – додав він.

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Чи можуть “мобілізувати” чоловіка телефоном

Співробітники територіального центру комплектування (військкомату) не можуть телефоно повідомляти військовозобов’язаного про мобілізацію, заявив полковник Тригуб.

“Я викликаю його до ТЦК, він проходить всі процедури, медичний огляд, особисте вивчення, після цього оформлюються його документи. Лише потім я кажу: ви мобілізовані і вирушаєте в ту чи іншу команду. Коли людину викликають до ТЦК, її можуть попередити, що одразу слід взяти із собою особисті речі”, – появнив він.

За словами Тригуба, з особистих речей людина бере з собою те, що вважає за потрібне.

“Ну що можна взяти військовозобов’язаному? Запасну білизну; поки він у військовій частині, йому треба засоби особистої гігієни. Звісно, це не повинні бути наркотики, алкоголь і психотропні речовини, щоб легше було служити. Списку того, що саме треба взяти, немає – формою, взуттям, бронежилетом, каскою держава забезпечить”, – наголошує керівник ТЦК. // УНІАН