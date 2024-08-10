Чи звільнять зі служби, якщо у військового народилася третя дитина

Чоловіки, у яких на утриманні троє неповнолітніх дітей і більше, мають право на відстрочку від мобілізації. Втім, чи є народження третьої дитини підставою для демобілізації військового?

РБК-Україна дізналося відповідь на це питання у юриста практики військового права ЮК “Приходько та партнери” Артема Бродюка.

Чи можна звільнитися зі служби, коли дружина ще вагітна третьою дитиною

В умовах воєнного стану в Україні питання звільнення військовослужбовців регулюється статтею 26 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”. Однією з підстав для звільнення з військової служби під час дії воєнного стану є наявність трьох і більше дітей віком до 18 років, які перебувають на утриманні військовослужбовця.

Юрист наголошує, що сам факт вагітності дружини не прирівнюється до наявності третьої дитини і не є підставою для звільнення з військової служби.

“Підтвердити документально наявність трьох дітей можна лише, надавши свідоцтво про народження дитини (дітей) із зазначенням батьківства військовослужбовця”, – зазначає Артем Бродюк.

За його словами, якщо дружина вагітна третьою дитиною, то це означає, що у військовослужбовця наразі лише дві дитини на утриманні, тому в звільнені йому буде відмовлено – він не має права на звільнення до моменту народження дитини.

Як звільнитися зі служби після народження дитини

Після народження третьої дитини військовослужбовець може скористатися своїм правом на звільнення з військової служби, передбаченим чинним законодавством України. Для цього необхідно подати відповідні документи, що підтверджують батьківство, а також переконатися у відсутності заборгованості зі сплати аліментів. Важливо пам’ятати, що сукупний розмір заборгованості не повинен перевищувати суму платежів за три місяці.

Військовослужбовцям, які планують скористатися правом на звільнення за наявності трьох і більше дітей, варто уважно стежити за змінами в законодавстві та заздалегідь підготувати необхідні документи. Консультації з юристами та відповідальними особами у військових частинах можуть допомогти уникнути непорозумінь та забезпечити своєчасне звільнення.