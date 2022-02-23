Cитуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 11:00 23 лютого 2022 року

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими військовослужбовцями.

Станом на 11 годину ранку, 23 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 25 обстрілів, 21 з яких із застосуванням важкого озброєння.

Російсько-окупаційні війська обстріляли позиції українських захисників поблизу:

НОВОТОШКІВСЬКОГО — з БМ-21 «Град», артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

ЗОЛОТОГО – з артилерії калібру 122 мм.

ПОПАСНОЇ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.

ПІВДЕННОГО – з станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

ПІСКІВ — з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, БпЛА з застосуванням ВОГ-17.

СВІТЛОДАРСЬКА – з мінометів калібру 120 мм, реактивних піхотних вогнеметів «Джміль».

БОГДАНІВКИ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120мм 82 мм.

МАРІУПОЛЯ — з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових та ручних гранатометів, великокаліберних кулеметів

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога.

Криміногенна ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил оцінюється як стабільна.

За минулу добу підрозділами поліції, що задіяні в операції Об’єднаних сил, перевірено 3774 транспортних засобів, 4015 осіб, 2 осіб — на причетність до збройних формувань Російської Федерації, а також виявлено 24 адміністративних правопорушення та розкрито 29 злочинів.

Через контрольні пункти в’їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію прослідувало 394 осіб, а на підконтрольну Україні територію прибуло 605 особи.

В порядку реалізації комплексу безпекових заходів в інтересах цивільного населення піротехнічні розрахунки ДСНС України зі складу Об’єднаних сил розмінували майже 3 гектара території та передали на знищення 77 вибухонебезпечних предмета.

Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation