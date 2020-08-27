Cитуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 27 серпня 2020 року

Ситуація у районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням.

26 серпня на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів противника не зафіксовано. Минулої доби задокументовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, декілька пострілів зі стрілецької зброї пролунало біля Мар’їнки. Ворожі провокації не несли загрози нашим воїнам, тому українські захисники вогонь у відповідь не відкривали.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

Від початку поточної доби, 27 серпня, у смугах відповідальності наших бойових бригад обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не відмічено, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша.

Українські військовослужбовці продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають напоготові надати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю.

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation