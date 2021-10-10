Cитуаціz в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 11:00 10 жовтня 2021 року

Упродовж минулої доби, 9 жовтня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була повністю контрольованою українськими військовослужбовцями.

Інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення, в порівнянні з попередньою добою, зменшилась.

Російсько-окупаційні війська 6 разів порушували режим припинення вогню, з них 2 рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

В районі МАЙОРСЬКА окупанти вели вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу КРАСНОГОРІВКИ ворожі збройні формування обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових гранатометів та мінометів калібру 82 мм.

Неподалік НОВОЗВАНІВКИ було здійснено обстріл зі станкових протитанкових гранатометів.

Біля ЗОЛОТОГО-4 найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм.

В районі ВОДЯНОГО, що на Приазов’ї, противник застосував гранатомети різних систем.

В бік НОВОЛУГАНСЬКОГО ворог вів прицільний вогонь зі стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити вогневу активність.

Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними.

Від початку доби, 10 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

У рамках заходів військово-патріотичного виховання молоді та за ініціативи офіцерів цивільно-військового співробітництва однієї з бригад, яка виконує завдання в районі проведення операції Об’єднаних сил, розпочали цикл занять з мінної безпеки з учнями загальноосвітньої школи міста Новогродівка, що на Донеччині.

Як зазначають військові, такі заняття необхідно проводити в школах, особливо поблизу лінії зіткнення, аби кожна дитина знала, як діяти у разі виявлення вибухонебезпечних предметів.

Криміногенна ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил оцінюється як стабільна.

Впродовж минулої доби підрозділи поліції зведених загонів перевірили 3848 транспортних засобів, 4148 осіб, з них 2 особи на причетність до збройних формувань Російської Федерації, а також виявили 63 адміністративні правопорушення та розкрили 18 злочинів.

Через контрольні пункти в’їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію прослідувало 720 осіб, а на підконтрольну Україні територію прибуло 610 осіб.

В порядку реалізації комплексу безпекових заходів в інтересах цивільного населення піротехнічні розрахунки ДСНС України зі складу Об’єднаних сил розмінували майже 5 гектарів території, передали на знищення 101 вибухонебезпечний предмет та повністю відновили 7 пошкоджених будинків.

Підрозділи Об’єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation