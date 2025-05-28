Далекобійна зброя, ППО, боєприпаси: Німеччина погодила нову військову допомогу Україні на €5 мільярдів

Німеччина надасть Україні нову військову допомогу розміром 5 мільярдів євро.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Німеччини.

Зокрема у середу, 28 травня, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус та його український колега Рустем Умеров підписали в Берліні угоду про фінансування виробництва української зброї великої дальності. Також було підписано контракт між Україною та німецькою оборонною промисловістю.

Згідно з першою домовленістю Німеччина зобов’язується безпосередньо інвестувати в українське оборонне виробництво далекобійної зброї.

“У 2025 році планується виробництво значної кількості систем озброєнь великої дальності. Системи озброєнь будуть доступні українським збройним силам швидко – перші з них можуть бути розгорнуті всього за кілька тижнів. Оскільки вони вже є на озброєнні Збройних сил України, додаткової підготовки особового складу не потрібно”, – зазначили в Міноборони Німеччини.

Німеччина також продовжить постачання боєприпасів. На додаток до вже обіцяних на 2025 рік поставок артилерійських боєприпасів, мають надійти додаткові пакети боєприпасів для різних систем озброєння, в тому числі для систем протиповітряної оборони. Німеччина також надає Україні додаткові системи наземного озброєння та стрілецьку зброю.

Крім того, Умєров та німецька оборонна компанія Diehl підписали контракт на постачання Україні систем протиповітряної оборони та боєприпасів.

Пісторіус також пообіцяв Україні подальшу підтримку в медичній сфері. Німеччина фінансуватиме медичне обладнання, в тому числі українського виробництва.

Водночас у Міноборони України уточнили, що згідно з угодою Німеччина профінансує закупівлю українських далекобійних засобів на сотні мільйонів євро.

“Підписано контракт з компанією Diehl Defence на виробництво систем IRIS-T і ракет до них. Загальна вартість контракту — 2.2 мільярда євро. Німеччина зобов’язалася підтримувати інвестиції до українського ОПК та закликати інших до цього, зокрема це стосується протиповітряної оборони”, – наголосили в Міноборони. // Дзеркало тижня