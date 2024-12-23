Дані про стан здоров’я пацієнтів автоматично передаватимуть до Реєстру військовозобов’язаних

Верховна Рада ухвалила відповідний закон.

Невдовзі дані медичних оглядів про придатність до військової служби автоматично будуть передаватися до Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг». Відповідний законопроєкт про цифровізацію ВЛК ухвалила Верховна Рада 18 грудня.

Зазначається, що згідно із статтею 24-2 Основ законодавства про охорону здоров’я, забороняється передача медичнх данних про пацієнтів, однак після змін в цю статтю, дані можна буде передавати до Реєстру військовозобов’язаних.

«Під час інформаційної взаємодії, передбаченої цією частиною, доступ до медичної інформації щодо пацієнта не допускається, крім випадку отримання у порядку електронної інформаційної взаємодії Міністерством оборони України інформації про результати медичних оглядів, що проводяться з метою визначення придатності осіб до виконання військового обов’язку для внесення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів з метою забезпечення національної безпеки та оборони» — сказано у змінах.

Міністерство охорони здоров’я зобов’яжуть передавати в «Оберіг» відомості про результати медичних оглядів, що проводяться з метою визначення придатності до виконання військового обов’язку. Ці дані будуть передаватися з використанням системи «Трембіта». // Дзеркало тижня