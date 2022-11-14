ДБР проводить активні стабілізаційні заходи на Херсонщині та Миколаївщині

Працівники ДБР спільно з іншими правоохоронцями розпочали активні стабілізаційні заходи у звільненому Херсоні та на звільнених територіях Миколаївської та Херсонської областей.

Переважна більшість колаборантів та зрадників з-поміж чиновників та правоохоронців працівникам Бюро добре відомі.

До речі, нещодавно один із колаборантів зі Снігурівки запрошував працівників ДБР особисто передати йому повідомлення про підозру. Працівники ДБР вже розшукують зрадника, аби виконати його прохання.

До Херсонщини крок за кроком повертається довгоочікуване мирне життя. Одними з перших до обласного центру після звільнення, разом з представниками влади та правоохоронних органів, зайшли бійці спецпідрозділу Територіального управління ДБР у Мелітополі.

Люди зустрічали правоохоронців зі сльозами на очах та обіймами. Херсонці дочекалися звільнення і відновлення закону та порядку в місті.

ДБР закликає всіх, хто має інформацію про колаборантів та зрадників, повідомляти про це на спеціальну телефонну лінію ДБР: (044) 300 27 07.

Разом ми вичистимо нашу землю не тільки від окупантів, а й від тих, хто зрадив нашу державу.

Схиляємо голови на честь тих героїв, хто поклав життя заради звільнення області. Вічна пам’ять захисникам!

Все обов’язково буде Україна!

ДБР