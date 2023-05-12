ДБР викрило чергових колаборантів, які прислужували загарбникам під час тимчасової окупації Харківщини та Луганщини
Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно працівника лісової галузі, який забезпечував окупантів деревиною.
Обвинувальний акт направлено до суду. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР.
Після захоплення окупантами селища Борова Ізюмського району старший майстер лісу Борівського лісництва добровільно пішов на співпрацю з ворогом. Він обійняв посаду у створеній загарбниками так званому «боровскому лісництві».
На новій «посаді» фігурант виконував організаційно-розпорядчі функції, забезпечував окупантів матеріально-технічною базою, слідкував за пожежною безпекою.
Після звільнення селища колаборант був затриманий.
Старший майстер лісу обвинувачується у добровільному зайнятті посади у незаконних органах влади на тимчасово окупованих територіях (ч. 5 ст. 111-1 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
Також працівники ДБР заочно повідомили про підозру зраднику, який пішов працювати у створену окупантами в’язницю.
Одразу після початку російського повномасштабного вторгнення він не з’явився на місце служби у Вовчанську Харківської області та залишився чекати ворога за місцем свого проживання у селищі Дворічна.
Коли у селище зайшли окупанти, зрадник добровільно пішов до них працювати та отримав посаду «виконуючого обов’язки міліціонера» в окупаційній в’язниці, яку росіяни створили у Дворічній. За вказівкою окупантів він приймав та охороняв затриманих громадян, забезпечував їх конвоювання.
Фігурант втік разом з окупантами до рф після звільнення Харківської області.
Він підозрюється у колабораційній діяльності та дезертирстві (ч. 7 ст. 111-1, ч. 4 ст. 408 КК України).
Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.
Підозру у колабораційні діяльності повідомлено ще двом колишнім правоохоронцям з Луганської області.
Встановлено, що влітку 2022 року зрадники після захоплення містечка одразу отримали пропозицію обійняти посади у Бєлокуракінській місцевій міліції.
Окрім функцій з «захисту порядку» колаборанти брали участь у проросійській пропаганді. Вони періодично з’являлись в інформаційних відеороликах на сайті так званого «мвд» луганських терористів з пропагандистськими лозунгами та викривленою інформацією про Збройні сили Україні.
Зловмисників підозрюють у колабораціонізмі – добровільному зайнятті посад в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території – ч. 7 ст. 111-1 КК України.
Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 15 років з конфіскацією майна.
Процесуальне керівництво здійснює Харківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону та Київська міська прокуратура.Tweet