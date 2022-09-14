ДБР затримало військовослужбовця рф, який переховувався на звільненій території Харківської області (відео)

Державне бюро розслідувань у межах стабілізаційних заходів продовжує роботу на деокупованих територіях Харківської області. Працівники ДБР перевіряють інформацію щодо зрадників та колаборантів, які співпрацювали з окупантами.

Під час таких заходів працівникам ДБР вдалося затримати російського військового, мешканця московської області, який переховувався поблизу селища Шевченкове Куп’янського району. Його забули забрати з собою окупанти, коли втікали під час наступу Збройних Сил України.

Він зізнався, що пішов воювати проти України заради грошей. Йому обіцяли 4 тисяч російських рублів за кожен день служби. Затриманий підписав контракт з російською армію 6 вересня, а вже 7 вересня його підрозділ розбили Збройні Сили України.

ДБР передасть затриманого окупанта СБУ для подальшої перевірки та вжиття відповідних заходів.