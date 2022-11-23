Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України запускає чат-бот для отримання інформації про зрадників та колаборантів

Оперативники ДВБ НПУ з першого дня війни проводять роботу з виявлення та притягнення до відповідальності осіб, які перейшли на бік країни-агресора для добровільного несення служби у незаконних правоохоронних відомствах окупаційної влади.

З 24 лютого 2022 року за матеріалами внутрішньої безпеки поліції органами досудового розслідування було порушено майже 500 кримінальних проваджень, зібрано докази протиправної діяльності та повідомлено про підозру за фактами державної зради та колабораційної діяльності більше ніж 370 особам.

На телефон гарячої лінії Департаменту щоденно надходять сотні повідомлень про ймовірних зрадників із деокупованих та окупованих територій. Кожне звернення опрацьовується, а інформація ретельно перевіряється.

Тепер повідомити про прибічників «руского міра», в тому числі з числа колишніх правоохоронців, можна через чат-бот @dvb_np_bot.

Правоохоронці проаналізують всі зібрані дані – і діям фігурантів буде надана правова кваліфікація.

Анонімність гарантована.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України