Депортованих до Владивостока 300 маріупольців тримають без грошей і документів

Людей розселили в гуртожитки, не видають речей та годують неякісною їжею.

Вдалося знайти місцезнаходження та дізнатися про умови утримання 300 мешканців Маріуполя, яких було депортовано до Росії, у місто Владивосток.

Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, маріупольців розселили в селищі Врангеля, в будівлі, що схожа на гуртожиток або готель. Грошей людям не видають, речами не забезпечують, годують триразово неякісною їжею. Можливості вийти на зв’язок з рідними немає.

«Документів у людей немає, триває процедура оформлення. Обіцяють через два тижні закінчити бюрократичні процедури щодо оформлення і провести подальше переселення в інші містечка», – зазначив радник мера Маріуполя. Він додав, що на роботу можна влаштуватись тільки на запропоновані вакансії – йдеться про низькокваліфікований та низькооплачуваний труд. Росіяни кажуть, що можна у будь-який момент відмовитись від статусу «укриття від війни», але маріупольці їм не вірять.

«Фактично, наших людей з теплого Приазов’я вивезли за 9,6 тис. кілометрів в дупу світу, де найтепліший місяць – серпень з температурою +21. Задля чого? Нема слів», – додав Андрющенко. // LB.ua