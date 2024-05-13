Депутат закликав Зеленського звернутися до партнерів, щоб ті ввели війська в Україну

Народний депутат Олексій Гончаренко направив президенту Володимиру Зеленському звернення, у якому закликав його звернутися до країн-партнерів по військову допомогу.

Про це він написав у своєму Telegram.

У зверненні Гончаренко закликав Зеленського доручити Міністерству закордонних справ і Міноборони внести його пропозицію на розгляд РНБО та ухвалити рішення про допуск іноземних військ на українську територію. Після цього рішення РНБО мають винести на розгляд Верховної Ради.

Гончаренко каже, що під час саміту в Парижі лідери європейських країн обговорювали питання відправлення своїх військ до України, а французький президент Емманюель Макрон вже двічі заявляв про готовність ввести війська, якщо буде запит від Києва.

«Враховуючи складну ситуацію на фронті, зокрема на Харківщині, не можна гаяти далі час. Ці рішення мали бути ухвалені ще вчора», — вважає депутат.

Згідно з його пропозицією, Україна має узгодити введення військ Європейського Союзу, Сполучених Штатів та Великої Британії, щоб ті допомогли дати відсіч російській армії. // hromadske