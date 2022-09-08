Держсекретар США прибув до Києва. Він оголосить про велику військову допомогу країнам, яким може загрожувати агресія Росії

.Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва, аби засвідчити підтримку українців. Візит не було анонсовано, пише Associated Press.

Він оголосить про нову велику військову допомогу сумою близько $2 млрд для України та інших європейських держав, яким загрожує російська агресія.

Йдеться про 18 країн, включно з членами НАТО та регіональних партнерів, які “потенційно мають найбільші ризики майбутньої російської агресії”. Військова допомога матиме вигляд довготривалого іноземного фінансування.

Ця сума – додаткова до $675 млн, виділених Штатами на важке озброєння, боєприпаси та бронетехінку, про які перед засідання у форматі “Рамштайн” сьогодні оголосив міністр оборони США.

Про анонсування допомоги Україні і ще 18 країнам з посиланням на джерело в Держдепі писало Reuters, однак про приїзд Блінкена до Києва не було відомо. // LB.ua