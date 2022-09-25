Для російських бурятів, що біжать від мобілізації, організували евакуаційні автобуси до Монголії

Для жителів Бурятії, які не бажають потрапити під мобілізацію, розгорнуту в росії, організували евакуаційні автобуси в Монголію.

Про це повідомляє УНН з посиланням на президента Фонду «Вільна Бурятія» Александру Гармажапову.

«А взагалі вся команда Фонду «Вільна Бурятія» практично не спить у ці дні. Одні консультують тих, хто звернувся, у правовому полі, другі – організовують евакуаційні автобуси до Монголії, треті – оформляють картки з поясненнями і відео тощо», – написала Гармажапова на своїй сторінці у Фейсбук.

Вона додала, що автобуси оплачують представники бурятської діаспори з усього світу.

У виїзді бурятів, які не бажають потрапити під мобілізацію, допомагають також Киргизстан і Казахстан.

За словами Гармажапової, зараз на території Бурятії забирають без розбору всіх чоловіків, активно сприяють у мобілізації вчителі. Вона заявила, що мобілізація масова, а не часткова, і йдеться про знищення корінних народів, не тільки бурят, а й якутів, калмиків і представників інших корінних народів, які проживають на території рф.