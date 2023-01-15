Дніпро: оперативна інформація ДСНС щодо ліквідації наслідків обстрілу станом на 01:30

Станом на 01:30 15 січня врятовано 38 осіб (з них 6 дітей). Загинуло 12 осіб (з них 1 дитина),

поранено 73 особи (з них 14 дітей). Продовжується проливання окремих осередків пожеж в завалах. Здійснюється обстеження пошкоджених та вцілілих частин будинку.

Встановлено 4 намети ДСНС, та один намет від волонтерів. Забезпечено освітлення місця робіт. Продовжуються роботи з пошуку людей під завалами та роботи з демонтажу небезпечних конструктивних елементів.

Всього до робіт залучено понад 450 осіб та 80 од. техніки, з них від ДСНС – понад 146 осіб та 36 од.

Крім того, залучено 4 кінологічні розрахунки МЦШР ДСНС (м. Ромни) та 20 рятувальників та 4 од. техніки Мобільного рятувального центру ДСНС (м. Київ).

14 січня сталося руйнування щонайменше одного під’їзду 9-поверхівки у Дніпрі внаслідок російського ракетного обстрілу. Президент Володимир Зеленський назвав це актом «російського терору» і запевнив, що причетні «понесуть відповідальність».

Колишній заступник голови Дніпропетровської ОДА Геннадій Корбан запропонував нагороду $25000 тому, хто дасть інформацію про військового РФ, який запустив ракету по житловому будинку в Дніпрі.