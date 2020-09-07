До 10 років ув’язнення засуджено диверсанта, який збирався підірвати хімічно небезпечний об’єкт на заводі «Азот»

Прокурори управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, прокуратури Луганської області довели в суді вину громадянина України, який на виконання завдання кураторів з ФСБ РФ намагався вчинити диверсію на території приватного акціонерного товариства «Сєвєродонецьке об’єднання АЗОТ».

Суд повністю погодився з обвинуваченням, пред’явленим зловмиснику, та визнав його винним у готуванні до вчинення диверсії, незакінченому замаху на державну зраду, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, участі у діяльності не передбаченого законом збройного формування та придбанні бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 14 ст.

113, ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263 КК України).

За сукупністю злочинів Сєвєродонецький міський суд Луганської області призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурорами під час судового розгляду доведено, що громадянин України під час проходження військової служби у лавах так званої «народної міліції ЛНР» з 2018 року був завербований співробітниками ФСБ РФ. Виконуючи поставлене спецслужбою завдання, він перетнув лінію розмежування та прибув до м. Сєвєродонецька, де в обумовленому сховищі взяв заздалегідь приготовані засоби ураження – дві одиниці РПГ-22. Диверсант планував здійснити підрив двох резервуарів, в яких на той момент зберігалося близько 4500 т аміаку, на території ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання АЗОТ» — об’єкту, віднесеного до 1 ступеня хімічної небезпеки. Метою диверсії було спричинення екологічної катастрофи та масове знищення мешканців Луганської області.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими 3 управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Довідково: на даний час вирок суду не набрав законної сили, оскільки триває строк апеляційного оскарження – 30 днів з дня проголошення вироку.

Пресслужба прокуратури Луганської області