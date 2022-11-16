До 10 років в’язниці засуджено мінометника т.зв. «лнр»,  який воював у складі російських окупаційних військ в Лисичанську та Гірському

За публічного обвинувачення Луганської обласної прокуратури мінометника «народної міліції лнр» засуджено до 10 років за ґратами.

Прокурори у суді довели причетність чоловіка до участі у діяльності незаконних збройних формувань окупаційної адміністрації рф та вчинення злочину проти нацбезпеки України.

Встановлено, що 41-річний мешканець селища Лозівський Слов’яносербського району, маючи активну проросійську позицію, вступив до «народної міліції лнр» у липні 2015 року. Двічі укладав контракт на проходження «військової служби».

Засуджений брав участь у бойових діях проти Збройних Сил України у складі «мінометного взводу», що дислокувався в місті Алчевськ. Періодично виїжджав на лінію бойового зіткнення та заступав у добові наряди з метою охорони складів з боєприпасами.

Під час повномасштабного російського вторгнення в Україну чоловіка мобілізували до окупаційних військ держави-агресора. Він воював на території Лисичанська та Гірського на Луганщині.

На початку вересня 2022 року українська армія взяла його у полон.

На підставі зібраних доказів Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області визнав особу винною у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури