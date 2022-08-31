До 10 та 14 років позбавлення волі засуджено двох учасників незаконних збройних формувань так званої «ЛНР»

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Одеської обласної прокуратури в порядку спеціального судового розгляду двох мешканців Одеси засуджено за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК України). Вироком суду одному з засуджених призначено 10 років позбавлення волі, іншому, з урахуванням невідбутої частини покарання за попереднім вироком, 14 років позбавлення волі.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Одеської обласної прокуратури в порядку спеціального судового розгляду двох мешканців Одеси засуджено за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК України). Вироком суду одному з засуджених призначено 10 років позбавлення волі, іншому, з урахуванням невідбутої частини покарання за попереднім вироком, 14 років позбавлення волі.

Слідством встановлено, що чоловіки в 2014 році виїхали з Одеси до Луганської області, де приєдналися до незаконних збройних формувань так званої «ЛНР» та взяли участь в бойових діях проти сил антитерористичної операції з метою відокремлення Донеччини та Луганщини від України. Крім того, засуджені займалися вербуванням та залученням до участі в збройному конфлікті своїх знайомих.

Початок строку відбування покарання засудженим обчислюватимуть з дати їх затримання та реального виконання покарання.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури