До 11 років позбавлення волі засуджено російських танкістів, які обстріляли лікарню в Тростянці (фото)

Суд заочно виніс вирок у вигляді позбавлення волі на строк до 11 років двом військовослужбовцям рф, які прицільно обстріляли з танка Тростянецьку лікарню на Сумщині.

В ході розслідування працівники ДБР встановили, що під час тимчасової окупації частини Сумщини, 18 березня 2022 року, російські військові з танка обстріляли Тростянецьку міську лікарню. Цим вони порушили вимоги європейських нормативних актів про захист цивільного населення.

Віддав наказ обстріляти лікарню молодший сержант Петро Смірнов, командир танка 1-го танкового взводу 5-ї танкової роти 2-го танкового батальйону 1-го гвардійського танкового полку «Чертківський» 2-ї гвардійської Таманської мотострілецької дивізії.

Виконав злочинний наказ рядовий Айнур Мухаметханов, який був навідником-оператором танку.

Під’їхавши до лікарні, молодший сержант віддав наказ Мухаметханову прямим наведенням стріляти по медичному закладу 125-мм осколково-фугасним снарядом. Під обстрілами опинилися як медичні працівники, так і пацієнти, у тому числі вагітні жінки. Саме в момент атаки на лікарню одна з породіль народжувала двійню.

Тростянецький районний суд 9 травня 2023 року визнав молодшого сержанта Смірнова та рядового Мухаметханова винними у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Обох російських військових засуджено до 11 років позбавлення волі.

Суд також ухвалив рішення про стягнення з країни-агресора збитків, до яких призвели антигуманні дії її військовослужбовців.

Оскільки місцеперебування обвинувачених наразі встановлюється, стосовно них здійснювалось спеціальне судове провадження згідно з вимогами КПК України.

Процесуальне керівництво та підтримання державного обвинувачення здійснює Сумська обласна прокуратура.

Тікаючи з Сумщини російські військові кинули свій танк. ЗСУ його відремонтували та сьогодні він «мститься» на полі бою окупантам за їхні злочини.

ДБР