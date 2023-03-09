До 12 років позбавлення волі засуджено ще одного російського окупанта

За публічного обвинувачення прокурорів Чернігівської обласної прокуратури в порядку спеціального судового розгляду військовослужбовця РФ визнано винним у порушенні законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Вироком суду його засуджено до 12 років позбавлення волі.

Прокурор у суді довів, що під час окупації села Ягідного Чернігівського району Чернігівської області військовий, який проходив службу у військовій частині 55115 з дислокацією в м. Кизил Республіки Тива РФ, пограбував дівчину та хлопця.

Погрожуючи вбивством потерпілим, він відкрито викрав їх майно – мобільний телефон, ноутбук та 11 тис доларів США.

Досудове розслідування здійснювалося слідчим відділом Управління СБУ в Чернігівській області.

Офіс Генпрокурора