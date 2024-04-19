До 12 років ув’язнення засуджено рашистів-окупантів за знущання над мешканцями села Іванівка на Чернігівщині

За публічного обвинувачення прокурорів Чернігівської обласної прокуратури у порядку спеціального судового розгляду визнано винними двох російських військовослужбовців за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України). Вироком Чернігівського районного суду їх засуджено до 12 років позбавлення волі.

Прокурори в суді довели, що 6 березня 2022 року обвинувачені зайшли на територію приватного господарства у селі Іванівка Чернігівського району, де у будинку перебували місцеві мешканці.

Один з військових рф почав проводити обшук. А інший в цей час, щоб залякати людей та попередити їх можливий опір, почав хаотично стріляти з автоматичної зброї по будинку. Також він розстріляв автомобіль власників будинку.

Дружину господаря окупанти утримували в погребі й погрожували, що розстріляють дітей.

Спеціальне досудове розслідування здійснювалося слідчим відділом Управління СБУ в Чернігівській області.

Наразі вирок не набрав законної сили.

Офіс Генпрокурора