До 14 років ув’язнення засуджено мешканця Одещини за участь у бойових діях проти ЗСУ в складі т.зв. «ДНР» (ФОТО)

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Одеської обласної прокуратури в порядку спеціального судового розгляду уродженця Ізмаїльського району засуджено за участь у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України). Його визнано винним та призначено покарання у вигляді 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурором у суді доведено, що чоловік у 2014 році виїхав у Донецьк та вступив до підрозділу терористичної організації «ДНР», так званої «інтернаціональної бригади «пятнашка» на посаду заступника командира, під позивним «Агуз». Він брав участь у бойових діях у Донецькому міжнародному аеропорті проти українських правоохоронців і військовослужбовців Збройних сил України.

У подальшому, на посаді командира одного з підрозділів «першого армійського корпусу збройних сил «ДНР» керував підпорядкованими йому учасниками збройного формування у веденні бойових дій проти військовослужбовців ЗСУ поблизу населених пунктів Донецьк, Дебальцеве, Горлівка та Авдіївка.

За «особливі заслуги» у 2016 році засудженому присвоєне звання «лейтенант мо «ДНР» та нагороджено медаллю рф «во славу отечества» від голови «міжнародного фонду десантників та благодійного фонду «они заслужили».

Початок строку відбування покарання засудженому обчислюватимуть з дати його затримання та реального виконання покарання.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури