До 15 років позбавлення волі засуджено мешканця Херсонщини, який очолив окупаційну поліцію у Чаплинці

За підтримання публічного обвинувачення прокурорів Херсонської обласної та Каховської окружної прокуратур мешканця смт Чаплинка визнано винним у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Херсонської обласної та Каховської окружної прокуратур.

Вироком суду йому призначено максимальне покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Доведено, що засуджений після повномасштабного вторгнення рф в Україну, підтримав окупаційний режим країни-агресора, та почав співпрацювати з ворогом. У травні 2022 року він добровільно очолив окупаційний відділ поліції у селищі Чаплинка Каховського району.

На псевдопосаді він здійснював добір працівників, використовував територію та будівлю захопленої поліції для організації діяльності незаконно утвореного правоохоронного органу, а також протиправного утримання громадян України.

Спеціальне досудове розслідування здійснювалося УСБ України в Херсонській області.