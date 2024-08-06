До 15 років ув’язнення засуджено колаборантку так звану керуючу справами «Адміністрації міста Єнакієве»

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До 15 років ув’язнення засуджено колаборантку так звану керуючу справами «Адміністрації міста Єнакієве»

За підтримання публічного обвинувачення прокурорів Чернівецької обласної прокуратури громадянку України визнано винною у державній зраді,  колабораційній діяльності та сприянні діяльності терористичної організації (ч. ч. 1, 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-5, ч. 1 ст. 258-3 КК України).

Їй призначено покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також її позбавлено права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 15 років. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Чернівецької обласної прокуратури

Прокурори у суді довели, що 44-річна жителька міста Єнакієве Донецької області з 2019 року співпрацює з представниками терористичної організації «днр» та обіймає посаду керуючої справами так званої «Адміністрації міста Єнакієве». Після повномасштабного вторгнення рф в Україну, колаборантка почала співпрацювати з представниками держави-агресора та зберегла свою посаду.

Засуджена дотепер продовжує співпрацю з окупаційною владою, надаючи допомогу у проведенні підривної діяльності проти України.

Жінка перебуває у розшуку. Строк відбуття покарання буде рахуватися після фактичного її затримання.

Спеціальне досудове розслідування у вказаному провадженні здійснюють слідчі Управління СБ України у Чернівецькій області.

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