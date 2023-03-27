До 15 років за ґратами засуджено чоловіка, який корегував вогонь окупантів по аеропорту Кривого Рогу

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури суд визнав винним мешканця м. Кривого Рогу у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори у суді довели, що обвинувачений з травня до липня 2022 року на завдання від представників спецслужб РФ передавав через месенджер «Telegram» скріншоти Google-мапи із мітками щодо локацій місцезнаходження військової техніки та підрозділів Збройних Сил України на території м. Кривого Рогу.

Також він надавав інформацію стосовно результатів вже здійснених обстрілів об’єктів критичної та цивільної інфраструктури – аеропорту м. Кривий Ріг та мостів області.

Отримані дані окупанти використовували для наведення та корегування повторних ударів по місту.

Правоохоронці затримали чоловіка під час виконання чергового завдання ворога у липні 2022 року.

У суді чоловік свою вину визнав у повному обсязі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Управлінням СБУ у Дніпропетровській області.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської обласної прокуратури