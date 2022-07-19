До 25 людей зросла кількість жертв російського ракетного удару по Вінниці – ОВА

Зросла кількість жертв російського ракетного удару по Вінниці, повідомив голова ОВА Сергій Борзов.

«25. Сьогодні у лікарні померла лікар-невролог Наталя Фальштинська. Коли прилетіла ракета, вона приймала пацієнтів у клініці «Нейромед». Без мами залишились троє дітей…Світла пам’ять…», – написав він у телеграмі.

Під час ракетного удару по Вінниці 14 липня чи не найбільший удар припав на медичний центр “Нейромед”. Його приміщення на першому поверсі при Будинку побуту “Ювілейний” було знищено повністю, там були персонал та пацієнти.

14 липня російські війська завдали ракетного удару по Вінниці. Крім численних жертв і трамованих, у центрі міста постраждали десятки будівель, згоріли 40 авто. У МВС повідомили, що після ракетного удару у місті затримали кілька десятків людей для перевірки.