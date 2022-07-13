До 8 років ув’язнення засуджено російського агента, який готував теракти на Одещині

За матеріалами Служби безпеки України до восьми років позбавлення волі засуджено агента російської військової розвідки, який спланував серію терактів в Одеській області.

Співробітники СБУ затримали зловмисника на початку січня цього року «на гарячому» – коли він вербував виконавця для майбутніх злочинів.

У ході слідства встановлено, що агент-іноземець періодично приїжджав в Україну за завданням російських спецслужб. Його кураторами були представники російської військової розвідки, які діють з території невизнаної Придністровської молдовської республіки.

Головним завданням зловмисника було розхитування суспільно-політичної ситуації в Одеській області через проведення диверсій і терористичних актів. Встановлено, що він організував підпал військового автомобіля ЗСУ в Одесі у грудні 2021 року та понівечення пам’ятного знаку Героїв Небесної Сотні.

Наступними об’єктами посягання агента мали стати офіси волонтерських та патріотичних організацій, а також військова техніка в Одеській області.

Таким чином, напередодні повномасштабного вторгнення рф в Україну російські спецслужби хотіли провести інформаційно-психологічні спецоперації в контексті нібито «наявності на території Одеського регіону проросійського підпілля та антиукраїнських настроїв».

Суд першої інстанції визнав агента винним за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України і виніс вирок – 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Служба безпеки України