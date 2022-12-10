добровільно співпрацювали з окупантами – в ізюмському районі слідчі заочно повідомили про підозру «народним поліцейським»

Двоє чоловіків та жінка обіймали посади у новоствореному окупантами правоохоронному органі «народної поліції» смт Борова. Вони приймали заяви від громадян, здійснювали «розслідування злочинів», здійснювали патрулювання території, закликали місцевих мешканців працевлаштуватись у так званий правоохоронний орган.

Працівники Ізюмського районного управління поліції під час досудового розслідування викрили у колабораційній діяльності 31-річну жінку, 31 та 27-річних місцевих мешканців.

Правоохоронці встановили, що один чоловік з квітня працював «старшим патрульним». Він допитував жителів, здійснював патрулювання, арештовував автомобілі, виявляв та вилучав боєприпаси. Другий місцевий мешканець з квітня займав посаду «оперуповноваженого». Він патрулював територію, відбирав пояснення та допитував місцевих жителів. Жінка була так званим «дізнавачем». Вона проводила «досудове розслідування» кримінальних проступків.

За даними фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

9 грудня слідчі під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури заочно повідомили зловмисникам про підозру у скоєнні злочинів.

Відділ комунікації поліції Харківської області