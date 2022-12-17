добровільно впроваджував російські програми навчання в школі - слідчі заочно повідомили про підозру у скоєнні злочину черговому колаборанту

В серпні 49-річний мешканець Савинської громади під час тимчасової окупації селища пішов на співпрацю з ворогами та уклав трудовий договір з незаконно створеною адміністрацією.

Чоловік обійняв посаду директора однієї зі шкіл громади з метою впровадження російської мови та російської освітньої програми в навчальний процес.

Слідчим відділу поліції №1 Ізюмського РУП відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років або арешт на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

Слідчим під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури за оперативним супроводом СБУ та оперуповноважених СКП відділу поліції заочно повідомлено чоловіку про підозру у скоєнні злочину.

Відділ комунікації поліції Харківської області