Документування воєнних злочинів російських агресорів: проведено додатковий огляд місця розстрілу автоколони з Вовчанська

4 травня цього року 15 приватних автівок виїхали з окупованого російськими військовими м. Вовчанськ Чугуївського району. По дорозі біля смт Старий Салтів Чугуївського району військовослужбовці ЗС РФ обстріляли вказану колону автомобілів з мирними мешканцями.

На узбіччі автошляху між населеними пунктами смт Старий Салтів та с. Верхній Салтів знайдено шість пошкоджених автівок та чотири згорілих трупа, серед яких — тіло 13-річної дівчини. За вказаним фактом Чугуївською окружною прокуратурою Харківської області одразу було розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

11 травня 2022 року в межах вказаного кримінального провадження прокурорами Харківської обласної прокуратури спільно зі слідчими Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області проведено додатковий огляд місця події. Також допитано мешканців смт Старий Салтів.

Вказана інформація буде використана слідчим органом для призначення експертиз з метою отримання даних про види застосованої зброї, підтвердження місця, з якого здійснювався обстріл.

Харківська обласна прокуратура