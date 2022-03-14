Допомога біженцям в Угорщині: корисні контакти для українців

Війна з Росією змусила багатьох українців шукати притулок закордоном. Найпопулярніші напрямки для еміграції — Польща, Словаччина і, звичайно, Угорщина. Угорщина пропонує спрощену процедуру отримання притулку для українців і дозволяє в’їзд з домашніми тваринами без документів.

Як в’їхати в Угорщину

Угорщина впускає всіх, хто перебував на території України легально і навіть без візи. В’їхати в Угорщину можна без паспорта та інших документів. Прикордонний пункт в Чопі можливо перетнути тільки на автомобілі або поїзді. Решту також можна перейти пішки.

Українцям доступний безкоштовний проїзд на поїздах MAV-START по всій території Угорщини.

Прикордонні пункти в Угорщину:

Лужанка — Beregsurany

Вилок — Tiszabecs

Тиса (Чоп) — Zahony

Косино — Barabás

Дзвінкове — Lónya

В’їзд з тваринами дозволений без пред’явлення ветеринарних довідок або паспортів.

Корисні контакти для біженців в Угорщині

Допомога з житлом можна знайти тут і тут.

Чат допомоги біженцям в Угорщині.

FB-група допомоги біженцям з України.

Посольство України в Угорщині, адреса: Istenhegyi út 84b, Budapest, 1125, телефон +36 1 422 4120

УНИАН