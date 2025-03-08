Дрони атакували НПЗ у Ленінградській області РФ та завод із виробництва сухпайків для російської армії

У ніч проти 8 березня дрони атакували нафтопереробний завод КИНЕФ, що в місті Кіриші в Ленінградській області. Вибухи також лунали у Брянській області.

Про це повідомив тамтешній губернатор Олександр Дрозденко.

За його словами, один із дронів нібито збили на підльоті, а ще один начебто знищили над самим підприємством. Унаслідок «падіння уламків» зазнав пошкодження один із резервуарів.

Зазначимо, що в березні 2024 року цей НПЗ вже був атакований безпілотниками.

Також дрони атакували Брянську область, а саме підприємство «Консервсушпрод», що в місті Стародуб. Цей завод виготовляє сухпайки для російської армії.

Як повідомив місцевий губернатор Олександр Богомаз, унаслідок атаки одна людина нібито зазнала поранень, а на території одного з переробних заводів зайнялося виробниче приміщення.

У Міноборони рф тим часом відзвітували про буцімто збиття 31 безпілотника. // hromadske