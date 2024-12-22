Дрони знову атакували російську нафтобазу під Орлом, яка вже горіла тиждень тому

У ніч проти 22 грудня безпілотники атакували нафтобазу, що поблизу російського міста Орел. Там почалася пожежа.

Про це повідомив губернатор Орловської області Андрій Кличков.

Він заявив про масовану атаку дронів, через що сталася пожежа на об’єкті паливної інфраструктури в селищі Сталевий Кінь під Орлом.

Згодом Кличков сказав, що над областю збили 20 безпілотників, які цілилися в об’єкти паливо-енергетичної інфраструктури. Однак, за його словами, наслідків атаки швидко уникнули, оперативно ліквідувавши пожежу. Постраждалих там нібито немає.

Тим часом у російських Telegram-каналах поширюють відео дронової атаки по нафтобазі.

Зазначимо, що нафтобазу під Орлом уже атакували. Минулого разу це сталося 14 грудня, коли українські Сили спеціальних операцій у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони уразили лінійно-виробничу диспетчерську станцію «Сталевий кінь». Після атаки пожежа тривала декілька днів.

Ця станція є частиною російського військово-промислового комплексу, що забезпечує постачання нафтопродуктів для армії рф. // hromadske