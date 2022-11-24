Дружині російського окупанта, яка пропонувала йому ґвалтувати українських жінок, повідомили підозру

Слідчий Служби безпеки України оголосила підозру в готуванні до порушення законів та звичаїв війни громадянці РФ Ользі Биковській (у дівоцтві — Пінясовій), 1995 року народження. Про це пише “Судовий репортер”

Із 25 лютого 2022 року частина Херсонської області була тимчасово окупована. Там у складі російських військ перебував військовослужбовець 56-го гвардійського десантно-штурмового полку в складі 7-ї десантно-штурмової дівізії (гірської) Роман Биковський, 1995 р.н., уродженець смт. Верхів’я Орловської області РФ.

Перебуваючи на Херсонщині в смт. Білозерка, Биковський спілкувався по мобільному телефону зі своєю дружиною.

Надвечір 6 квітня росіянка через неприязне ставлення і зневагу до українських жінок, схиляла свого чоловіка до сексуального насильства над ними.

«У формі спонукального висловлювання, що виражене імперативною, стверджувальною конструкцією: «Так, ты давай там украинских баб насилуй..», адресувала своєму чоловікові «пряме спонукання до вчинення сексуального насильства (зґвалтування) щодо українських жінок».

Як вважають правоохоронці, Биковська досягла змови зі своїм чоловіком і залучила його співучасником злочину. Таким чином, спонукала його порушити закони і звичаї війни, що стосується того, що жінки потребують особливого захисту від будь-якого зазіхання на їхню честь, захисту від зґвалтування чи іншої форми посягання, знущання над людською гідністю тощо.

Військовослужбовець Биковський, у свою чергу, висловив згоду і готовність до ґвалтування, досягнувши згоди з дружиною на скоєння злочину.

Нагадаємо, що 12 квітня СБУ опублікувала уривок перехопленої телефонної розмови російського солдата з дружиною. Після цього журналісти програми «Схеми» спільно з російською редакцією Радіо Свобода встановили учасника розмови — 27-річного Романа Биковського.