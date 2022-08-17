ДСНС повідомляє про 7 загиблих та 13 поранених внаслідок ворожого обстрілу Харкова

Російські окупанти обстріляли Харків. Загарбники вдарили по Салтівському району.

Загинуло 7 та постраждало 13 осіб (з них підрозділами ДСНС врятовано 4 особи), передає УНН.

“Багатостраждальний Харків… 17 серпня о 21:40 до ДСНС надійшла інформація, що у м. Харків, внаслідок ворожого обстрілу сталося влучання ракети в триповерховий житловий будинок. О 23.38 пожежу локалізовано. Продовжується гасіння осередків пожеж та рятування людей з-під завалів. Загинуло 7 та постраждало 13 осіб (з них підрозділами ДСНС врятовано 4 особи). Від ДСНС залучено 80 осіб та 18 од. техніки”, – йдеться в повідомленні.