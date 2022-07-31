Двісті морських піхотинців зі складу 810 російської бригади відмовилися повертатись на війну в Україну

Про це інтернет-виданню “Радіо Свобода” повідомив представник ГУР МО України

“Що стало негативним для російського командування? Те, що близько двохсот військовослужбовців 810 бригади відмовилися знову повертатися на територію півдня України. І виникла суттєва проблема, яка, за нашими даними, і затягнула процес відновлення і бойового злагодження батальйонної тактичної групи цієї бригади”, – розповів Вадим Скібіцький.

За його словами, бойовий потенціал, бойовий досвід, ті спеціальності, які є критичними для таких підрозділів, на сьогоднішній день відсутні.

“По-друге, основне завдання 810 бригади – це проведення морських, штурмових наступальних операцій і просто штурмових дій. А, відповідно, якщо не буде підготовлених фахівців, якщо не буде чіткого злагодження підрозділу, то бойовий потенціал цієї БТГр, та і всієї бригади зменшується”, – наголосив представник ГУР МО України.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України