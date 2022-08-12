Двох працівників залізниці в Мелітополі повідомлено про підозру у пособництві російським окупантам

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва двом особам, призначеним окупантами на посади у філії «Придніпровської залізниці» в м. Мелітополь, повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, після повномасштабного вторгнення на територію України збройних сил Російської Федерації підозрювані, перебуваючи на території тимчасово окупованого м. Мелітополь, налагодили співпрацю з представниками держави агресора.

Вказані особи добровільно прийняли пропозицію окупантів зайняти посади заступника начальника станції Мелітополь регіональної філії «Придніпровська залізниця» та заступника начальника з рухомого складу ДП «Мелітопольська залізниця».

Працюючи на окупаційну владу, підозрювані здійснюють тиск на працівників залізниці, схиляючи їх до співпраці з представниками держави-агресора та примушуючи до укладання трудових договорів із новим керівництвом.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Печерського управління поліції ГУ Нацполіції в місті Києві за оперативного супроводження Головного управління «І» ДЗНД Служби безпеки України.

Київська міська прокуратура