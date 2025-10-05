Двоє людей загинуло, одинадцять отримали поранення внаслідок російських обстрілів Сумщини

Минулої доби російські війська знову завдали ударів по території Сумської області. На місцях працювали слідчо-оперативні групи поліції, які документували масштаби руйнувань.

Внаслідок ворожої атаки по залізничному вокзалу в Шостці загинув 71-річний чоловік та ще 9 громадян отримали поранення, серед них троє дітей: 8-ми, 11-ти та 14-ти років.

У Середино-Будській громаді війська рф ударили поцілили дроном у човен з рибалками. Внаслідок чого 63-чоловік загинув, а 65-річний отримав поранення.

У Краснопільській громаді через удари КАБ отримав поранення чоловік 88 років.

Крім того, на території області пошкоджено один багатоквартирний та 15 приватних житлових будинків, адмінбудівлі, складські приміщення, знищено зерно, 2 вантажні автомобілі, трактор.

Поліція фіксує кожен факт воєнних злочинів армії рф. За всіма подіями відкрито кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

