Двоє загиблих, четверо поранених – поліція Сумщини фіксує наслідки російського обстрілу Шостки

Сьогодні зранку ворог завдав чергового підступного удару по цивільному населенню на Сумщині. Ворог одночасно атакував безпілотниками та керованими авіабомбами.

Загинули двоє мирних жителів, ще четверо — отримали поранення, серед них — дитина.

Вибухами пошкоджено щонайменше шість багатоповерхівок, шість приватних будинків, чотири нежитлові приміщення, три гаражні бокси, автобус та легковим автомобілем.

Одразу після повідомлень про обстріл на місце прибули поліцейські. Правоохоронці забезпечили охорону периметра, оперативно організували евакуацію постраждалих та разом з рятувальниками допомагали місцевим мешканцям.

Слідчо-оперативні групи поліції проводять документування злочинів армії рф, фіксують усі наслідки атаки та збирають доказову базу для подальших проваджень.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 438 КК України (воєнні злочини).

Відділ комунікації поліції Сумської області