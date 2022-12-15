Двоє загиблих, серед яких парамедик – наслідки ранкового ворожого обстрілу Херсона

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 15 грудня 2022 року збройні сили рф вчергове порушуючи норми міжнародного гуманітарного права здійснили обстріл міста Херсон.

Снаряди влучили у центральну частину міста, пошкоджено житлові будинки. Під обстрілом опинився маршрутний автобус в якому травмовано жінку.

Унаслідок влучання снаряда по одній з вулиць загинуло двоє людей, серед яких парамедик.

Кількість травмованих наразі уточнюється, обстріли міста тривають.

Прокурори продовжують вживати всі належні та можливі заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

Пресслужба Херсонської обласної прокуратури