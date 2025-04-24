Двоє загиблих у столиці, 54 людини поранено, 38 із них, зокрема 6 дітей, госпіталізували.

Після першої хвилі ракетно-дронової атаки рашистів на столицю в ніч на 24 квітня станом на 04:00 відомо про двох загиблих та 54 постраждалих, у тому числі 6 дітей і вагітна.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби мера столиці Кличка.

Найбільш постраждав внаслідок ворожої атаки Святошинський район. Загоряння сталися на 6 локаціях. Є руйнування. Екстрені служби працюють на місцях.

Зазнав пошкодження Голосіївський район: дві пожежі внаслідок ворожої атаки. Шевченківський район: чотири пожежі. Уламки БпЛА впали в Подільському районі столиці.

Очікується друга хвиля “Шахедів” та крилатих ракет. Перебувайте в укриттях!