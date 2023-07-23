«Диванні» чинуші ООН засудили удар по Одесі, навіть не згадавши Росію, яка його завдала

Управління ООН з координації гуманітарних справ в Україні зробило твіт зі засудженням ракетного удару по центру Одеси, не згадавши, що його зробила Росія.

“Сьогодні одесити знову прокинулися від звуків вибухів. Удари влучили по історичному центру, пошкодивши будинки, собор, залишивши вбитих і поранених мирних жителів. Міжнародне гуманітарне право чітко стверджує: цивільні особи та цивільна інфраструктура не є ціллю!”, − йдеться у заяві.

Today, the people of Odesa woke up to the sounds of explosions once again. The strikes hit the historical centre, damaging homes, a Cathedral and leaving civilians killed & injured. International Humanitarian Law is clear: civilians and civilian infrastructure are #NotATarget! pic.twitter.com/rkMV3FG0qb — OCHA Ukraine (@OCHA_Ukraine) July 23, 2023

Нагадаємо, цієї ночі ворог вдарив по Одесі ракетами різних видів базування – “Калібрами”, “Оніксами”, Х-22, “Іскандер-К” та “Іскандер-М”. Загалом росіяни випустили по місту 19 ракет, 9 з них знищили сили ППО. Окрім храму є влучання по портовій інфраструктурі та щонайменше 6 будинках, у тому числі багатоквартирних. У багатьох будівлях пошкоджені фасади та дахи, вибиті вікна. Понівечені автомобілі. Внаслідок атаки одна людина загинула, 22 – отримали поранення.

Серед травмованих – четверо дітей. 17-річний хлопець знаходиться у реанімації у важкому стані. // LB.ua