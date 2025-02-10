Експрацівники російських в’язниць розповіли, як російські тюрми готували тортури полонених українців

Вони дали свідчення у Міжнародному кримінальному суді і увійшли до програми захисту свідків.

Через кілька тижнів після того, як Росія вторглася в Україну у лютому 2022 року, начальник петербурзьких в’язниць генерал-майор Ігор Потапенко зібрав спецпризначенців своєї служби і розповів їм про нову систему, розроблену для полонених українців ‒ без жодних обмежень проти насильства.

Про це пише Wall Street Journal.

Він заявив елітному підрозділу охоронців: “Будьте жорстокими, не жалійте їх”. Натільні камери для охоронців, які були обов’язковими в інших місцях російської пенітенціарної системи, зникнули, зазначає WSJ.

Росія почала готувати свою пенітенціарну систему до прибуття полонених з війни. Згідно з документами та одним із колишніх керівників в’язниці, до в’язничної адміністрації у всій Росії надходили листи з наказом очистити поверхи, крила та навіть цілі в’язниці.

Команди охоронців у російських в’язницях області мали змінюватися щомісяця. Інші підрозділи у всій РФ ‒ у Бурятії, Москві, Пскові тощо ‒ отримали подібні вказівки.

“Ці зустрічі поклали початок майже трирічним безжальним і жорстоким катуванням українських військовополонених. Охоронці застосовували електричний струм до геніталій ув’язнених, доки не розряджувалися батарейки. Вони били в’язнів, щоб завдати максимальної шкоди, експериментуючи, щоб побачити, який тип матеріалу буде найболючішим. Вони відмовлялися забезпечувати лікування і давали розвинутися гангренам, що призводило до ампутації”, ‒ йдеться у матеріалі.

Три колишні співробітники російської в’язниці дали свідчення у МКС

Три колишні співробітники російської в’язниці розповіли The Wall Street Journal, як Росія планувала та виконувала тортури проти українських в’язнів. Їхні розповіді підтвердили офіційні документи, інтерв’ю з українськими в’язнями та особа, яка допомогла російським тюремникам втекти.

Офіційні особи ‒ двоє зі спецназу та один член медичної групи ‒ увійшли до програми захисту свідків після того, як дали свідчення слідчим Міжнародного кримінального суду. Двоє офіцерів спецназу заявили, що звільнилися з тюремної служби до того, як їх змусили брати участь у тортурах, але підтримували зв’язок зі своїми колегами, які залишилися.

МКС звинуватив Росію в нападах на цивільних жителів і незаконному перевезенні українських дітей до Росії, видавши принаймні шість ордерів на арешт російських чиновників, зокрема президента Володимира Путіна. У суді додали, що зараз тривають інші розслідування.

Карт-бланш на насильство

Росія має довгу історію жорстокості у своїй тюремній системі, що сягає корінням у перші десятиліття Радянського Союзу, коли Йосип Сталін створив трудові табори для тих, хто вважався небезпечним для радянської влади. В останні десятиліття Росія зробила деякі кроки щодо покращення умов, як от відділення для тих, хто вперше вчинив правопорушення, а деякі регіони ввели натільні камери для охоронців після багатьох років кампаній правозахисних груп.

Але російська тюремна система залишається “окремою країною у країні”, зі своїми власними правилами, сленгом і навіть татуюваннями, покликаними позначати владу у тюремних стінах. Багато в’язниць перебувають у віддалених місцях, де охоронці діють безкарно, кажуть ув’язнені та правозахисники.

Спецназ у російських тюремних службах ‒ це не звичайні охоронці, які перебувають у окремих в’язницях на постійній основі. Натомість він діє як “преторіанська гвардія” (елітній військовий підрозділ), який викликають для вирішення особливо небезпечних ситуацій, наприклад проведення обшуків або придушення повстань.

Маючи справу з українськими військовополоненими, йому доручили співпрацювати з місцевою тюремною охороною, щоб керувати діяльністю військовополонених. Спецназ розцінив вказівки Потапенка на тій нараді в березні 2022 року як карт-бланш на насильство, розповіли двоє колишніх охоронців. Вони вивели своє жорстоке поводження з українцями на новий рівень, вірячи, що мають на це дозвіл свого керівництва, зазначив один з них.

Під час чергування охоронці весь час були в балаклавах. Ув’язнених били, якщо вони дивилися охоронцеві в очі. Ці заходи разом із місячними ротаціями вживали для того, щоб окремих охоронців та їхніх начальників не можна було впізнати пізніше, сказав один із колишніх офіцерів. // LB.ua