Електронний кабінет призовника. Коли запрацює і чи обов’язкова реєстрація

В Україні влітку планують запустити електронний кабінет військовозобов’язаного. Втім, реєструватись у ньому буде правом, а не обов’язком.

Детальніше про е-кабінет військовозобов’язаного та як він працюватиме – в матеріалі РБК-Україна .

Що таке е-кабінет військовозобов’язаного

В Міноборони пояснюють, що такий е-кабінет створять на кожного військовозобов’язаного, незалежно від того, чи буде він ним користуватися. Тобто реєстрація в ньому буде добровільною і ні до чого не зобов’язує – принаймні зараз.

Мета сервісу полягає у тому, щоб спростити актуалізацію своїх даних без походу до ТЦК та СП чи ЦНАП куди, всі призовники, військовозобов’язані та резервісти мають з’явитися протягом 60 днів з дня набуття чинності нового закону про мобілізацію. Після цього військкомати використовуватимуть ці дані у своїй щоденній роботі.

Як це працюватиме

Електронний кабінет військовозобов’язаного буде окремим сервісом, не пов’язаним з сайтом Міністерства оборони. У кабінет можна буде зайти з будь-якого пристрою і подати відомості про себе в ТЦК в електронному вигляді, а також перевірити, чи є дані про вас у реєстрі. Тобто таким чином військовозобов’язаний зможе побачити що про нього знає держава, яка інформація наявна в реєстрі “Оберіг”.

Очікується, що авторизація в е-кабінеті відбуватиметься через BankID або Дія.Підпис. База даних підтягуватиме в е-кабінет ПІБ, місце прописки, дату народження, сімейний стан, відомості про членів сім’ї, відомості про освіту тощо.

За словами речника Міноборони Дмитра Лазуткіна, в електронному кабінеті зокрема можна буде підтвердити бронювання.

Чи будуть там надсилати повістки

Запустити механізм надсилання повісток через електронний кабінет військовозобов’язаного була однією з опцій, яка пропонувалася в новому законопроекті про мобілізацію ще до його прийняття. Але вона не знайшла підтримки серед нардепів, тому її відхилили. Тому в електронні кабінети повістки надсилати не будуть.