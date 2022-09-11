Електропостачання відновлено в Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях, відновлюється на Харківщині

Електропостачання відновлено в Сумській, Полтавській, Дніпропетровській областях.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко, пише УНН.

“Сумська, Дніпропетровська, Полтавська область – електропостачання відновлено на 100%”, – йдеться в повідомленні.

Він також додав, що водопостачання відновлено у Полтавській та Сумській облястях.

Очільник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін зазначив, що у всіх районах області відновили світло та водопостачання. Зараз енергетики продовжують стабілізувати рівень напруги.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що поступово вдається відновлювати електропостачання в частині населених пунктів Харківського району. Він наголосив, що профільні служби продовжують проводити ремонтні роботи.