Електропостачання відновлено в Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях, відновлюється на Харківщині
Електропостачання відновлено в Сумській, Полтавській, Дніпропетровській областях.
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко, пише УНН.
“Сумська, Дніпропетровська, Полтавська область – електропостачання відновлено на 100%”, – йдеться в повідомленні.
Він також додав, що водопостачання відновлено у Полтавській та Сумській облястях.
Очільник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін зазначив, що у всіх районах області відновили світло та водопостачання. Зараз енергетики продовжують стабілізувати рівень напруги.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що поступово вдається відновлювати електропостачання в частині населених пунктів Харківського району. Він наголосив, що профільні служби продовжують проводити ремонтні роботи.Tweet