«Еліта не воює». Відомий військовий вказав на фундаментальну проблему з мобілізацією в Україні
Ігор Луценко: «Це найглибший моральний розлом суспільства»
У суспільстві гостро стоїть питання справедливої мобілізації. Здорові чоловіки ходять у спортзали, ресторани, дискотеки, а величезну кількість людей з обмеженнями щодо здоров’я мобілізують і відправляють на передову. Також верхівка влади напряму не долучено до війни. Про це розповідає політик, громадський активіст, а тепер військовослужбовець та аеророзвідник Ігор Луценко у розмові з «Главкомом».
Ігор Луценко додає, що верхівка держави принципово відмовляється воювати, що створює найглибший моральний розлом у суспільстві. Він переповідає, що навіть ті військові, які зараз воюють, кажуть: «Я з цієї країни поїду, мені огидно тут бути далі». Широкі ж верстви населення у роздумах: воювати чи не воювати. Тому що коли верхівка не залучена безпосередньою у війну, війна відбувається силами ентузіастів, у яких немає ресурсу.
Влада наразі має змогу та мала б робити більш привабливі умови для служби в армії. Зокрема, розібратися із безкарності окремих командирів та притягнути їх до відповідальності за незаконні та неправильні рішення. Він наводить приклад, що один командир бригади «поклав» 500 людей на фронті, а звинувачує в усьому лише росіян, забуваючи про свої накази й командування.
Нагадаємо, що «Главком» провів розмову з Ігорем Луценком, піднявши усі нагальні питання російсько-української війни. За його словами еліта принципово відмовляється воювати – це найглибший моральний розлом суспільства. А близько 80% уражень ворожих позицій і техніки нині завдають наші дрони. Через масову присутність цієї зброї на фронті і її високий технічний рівень (апарати з оптоволокном, штучним інтелектом) нинішні бойові дії він називає війною дронів.Tweet