«Еліта не воює». Відомий військовий вказав на фундаментальну проблему з мобілізацією в Україні

Ігор Луценко: «Це найглибший моральний розлом суспільства»

У суспільстві гостро стоїть питання справедливої мобілізації. Здорові чоловіки ходять у спортзали, ресторани, дискотеки, а величезну кількість людей з обмеженнями щодо здоров’я мобілізують і відправляють на передову. Також верхівка влади напряму не долучено до війни. Про це розповідає політик, громадський активіст, а тепер військовослужбовець та аеророзвідник Ігор Луценко у розмові з «Главкомом».

«Вирішувати потрібно політичними засобами. У нас фундаментальна проблема полягає в тому, що найбагатші, найвпливовіші люди не воюють. У нас ніхто практично з поп-зірок не воює, з політиків відомих, так, щоби діючий політик вирішив покинути політику і показати приклад. У нас ті, хто нібито пішли, продовжують депутатство. Зі списку топ-100 Forbеs ніхто не воює, хоча їхні підприємства мають директорів і бронювання на директорів. Практично усі топ-підприємства мають такі бронювання. Я бачив листи МХП, у ТЦК мені показували. Пишуть: знаєте, МХП – критично важливе підприємство, тому забронюйте того, забронюйте цього і так далі. Тобто виявляється, що у нас важливіше працювати трактористами, на думку МХП, ніж в полях воювати з росіянами», – говорить фахівець.

Ігор Луценко додає, що верхівка держави принципово відмовляється воювати, що створює найглибший моральний розлом у суспільстві. Він переповідає, що навіть ті військові, які зараз воюють, кажуть: «Я з цієї країни поїду, мені огидно тут бути далі». Широкі ж верстви населення у роздумах: воювати чи не воювати. Тому що коли верхівка не залучена безпосередньою у війну, війна відбувається силами ентузіастів, у яких немає ресурсу.

«Просто бере президент і каже своєму колу: хто не піде на фронт – посадимо в тюрму. Хто не піде на фронт – конфіскуємо активи. Це називається – мобілізація верхівки. У нас була мобілізована країна у 2022-му році. Потім сталася демобілізація, по суті. Ми бачимо, який зараз потужний рух ухилянтів. Він набагато більш чисельний за тих, хто воює на фронті», – зазначає Ігор Луценко.

Влада наразі має змогу та мала б робити більш привабливі умови для служби в армії. Зокрема, розібратися із безкарності окремих командирів та притягнути їх до відповідальності за незаконні та неправильні рішення. Він наводить приклад, що один командир бригади «поклав» 500 людей на фронті, а звинувачує в усьому лише росіян, забуваючи про свої накази й командування.

Нагадаємо, що «Главком» провів розмову з Ігорем Луценком, піднявши усі нагальні питання російсько-української війни. За його словами еліта принципово відмовляється воювати – це найглибший моральний розлом суспільства. А близько 80% уражень ворожих позицій і техніки нині завдають наші дрони. Через масову присутність цієї зброї на фронті і її високий технічний рівень (апарати з оптоволокном, штучним інтелектом) нинішні бойові дії він називає війною дронів.