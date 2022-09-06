Енергодар після потужного вибуху залишився без води і електроенергії

В окупованому росіянами місті-супутнику ЗАЕС Енергодарі пролунав потужний вибух. Мешканці повідомили про нього близько 12:20.

Про це написав у Телеграм мер міста Дмитро Орлов. Після вибуху в місті одночасно зникли світло та водопостачання. “Обставини події зараз зʼясовуються”, – зазначив він. Нагадаємо, 1 вересня окупанти обстрілювали Енергодар протягом багатьох годин. Окупанти влаштували атаку на тлі поїздки місії МАГАТЕ до ЗАЕС. // LB.ua