Енергодар після потужного вибуху залишився без води і електроенергії

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В окупованому росіянами місті-супутнику ЗАЕС Енергодарі пролунав потужний вибух. Мешканці повідомили про нього близько 12:20.

Про це написав у Телеграм мер міста Дмитро Орлов.

В Енергодарі пролунав потужний вибух: зникли одночасно вода і електроенергія

Фото: slovoidilo.ua

Після вибуху в місті одночасно зникли світло та водопостачання.

“Обставини події зараз зʼясовуються”, – зазначив він.

Нагадаємо, 1 вересня окупанти обстрілювали Енергодар протягом багатьох годин. Окупанти влаштували атаку на тлі поїздки місії МАГАТЕ до ЗАЕС. // LB.ua

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