Есть что скрывать: министр обороны России отменил приказ о рассекречивании архивов времен ВОВ

Глава Минобороны России Сергей Шойгу отменил приказ бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова, связанный с рассекречиванием архивных документов Красной Армии и Военно-Морского Флота за период Великой Отечественной войны.

Как сообщается в документе, опубликованном на портале правовой информации, Сердюков подписал этот приказ в 2007 году.

В мае 2007-го были обновлены данные о потерях СССР в войне. В 1946 году заявлялось о семи миллионах погибших среди военного и гражданского населения. После этого цифра постоянно увеличивалась.

Согласно официальной версии Вооруженных сил России, военные потери СССР составили 11 444 100 человек. Из них военнослужащих погибло 8 668 400 человек. // МК